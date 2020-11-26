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Мобільні оператори
підвищують тарифи

Мобільні оператори підвищують тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:36

Мобільні оператори підвищують тарифи

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2021 року мобільні оператори "Київстар", Vodafone і Lifecell підвищать ціни на деякі тарифні плани.

Дивися повний текст Мобільні оператори підвищують тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:37

"4 недели/30 дней" - а может быть всё же 28 дней?... ;)
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