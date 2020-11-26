З початку 2021 року мобільні оператори "Київстар", Vodafone і Lifecell підвищать ціни на деякі тарифні плани.
Дивися повний текст Мобільні оператори підвищують тарифи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:36
Мобільні оператори підвищують тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мобільні оператори підвищують тарифи.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|