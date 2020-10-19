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Популярний світовий автовиробник
перебуває на межі...

Популярний світовий автовиробник перебуває на межі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:42

Популярний світовий автовиробник перебуває на межі...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий автовиробник SsangYong перебуває на межі банкрутства.

Дивися повний текст Популярний світовий автовиробник перебуває на межі банкрутства.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:42

Это результат плохой работы дизайнеров. Машины ур** смотрятся, качество корейское - такое покупать можно разве что по безнадеге, когда нет совсем других предложений. Но других предложений реально полно на рынке. Плюс эра электромобилей уже наступила.

Первый, кто это не понял, пошел...
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:16

Я думав вони вже давно банкрути
nighthawk5
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