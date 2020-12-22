Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Дивися повний текст Нацбанк назвав головну причину падіння ВВП України.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:00
Нацбанк назвав головну причину падіння ВВП України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк назвав головну причину падіння ВВП України.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:00
Ключевым фактором падения валового внутреннего продукта - Зе и 95 квартал
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