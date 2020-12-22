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Нацбанк назвав головну
причину падіння ВВП України

Нацбанк назвав головну причину падіння ВВП України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:00

Нацбанк назвав головну причину падіння ВВП України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Дивися повний текст Нацбанк назвав головну причину падіння ВВП України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:00

Ключевым фактором падения валового внутреннего продукта - Зе и 95 квартал
sopkotomhu
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