Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень.
Дивися повний текст Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:13
Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами.
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:19
Ахренеть еще и дорог то нет, они уже барыши считают. Вы протупили даю подсказку можно еще отдельным чеком брать за въезд и выезд , плюс уборку мусора автоматом включить, вдруг из окон чего будут выкидывать....
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:37
Ну так они ж в Ойропе себя уже ощущают, вот и считают все в ойро
Тогда уже, как на Кубе, можно просто гривню заменить на новую "гривня украинская конвертабле", сокращенно GUC c курсом к евро 1:1 и который не меняется, и дело с концом. Дармоедов из НБУ можно распустить. Посадить вместо них пару красивых мартышек, для развлечения публики на телеэфирах, пусть скачут. Все равно все уже на внешнем управлении мвф.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:10
Тут похоже также как с "зеленым тарифом" будет.
Видимо олигархи возьмут кредиты под гарантии государства:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48457 ... -zelenskij
Олигархи на эти кредиты наремонтируют отремонтированные за ковидные деньги дороги и будут взымать тариф или даже абонплату за их пользование. А отменить это будет нельзя, т.к. в случае отмены, государство как гарант кредита, будет вынуждено выплатить тело кредита с процентами взятые олигархами, выплатить за бюджетные деньги.
Если же олигархи досидят на этих финансовых потоках, выплатив кредиты, то станут собственниками дорог и будут брать деньги на оплату уже себе.
Национализация рисков и расходов и приватизация прибыли и недвижимости.
Монополии на коммуналку, электричество и газ видимо мало. Хотят еще и монополию на дороги сделать.
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