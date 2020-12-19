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Кабмін встановив вартість
проїзду платними автошляхами

Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:13

Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами

Пропонуємо до обговорення:
Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень.

Дивися повний текст Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:13

Почему цена указана в евро?
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:52

Это очередной "зеленый тариф", там тоже привязка к евро.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:19

Ахренеть еще и дорог то нет, они уже барыши считают. Вы протупили даю подсказку можно еще отдельным чеком брать за въезд и выезд , плюс уборку мусора автоматом включить, вдруг из окон чего будут выкидывать....
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:37

  anton_gms написав:Почему цена указана в евро?

Ну так они ж в Ойропе себя уже ощущают, вот и считают все в ойро :wink:
Тогда уже, как на Кубе, можно просто гривню заменить на новую "гривня украинская конвертабле", сокращенно GUC c курсом к евро 1:1 и который не меняется, и дело с концом. Дармоедов из НБУ можно распустить. Посадить вместо них пару красивых мартышек, для развлечения публики на телеэфирах, пусть скачут. Все равно все уже на внешнем управлении мвф.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:10

Тут похоже также как с "зеленым тарифом" будет.

Видимо олигархи возьмут кредиты под гарантии государства:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48457 ... -zelenskij

Олигархи на эти кредиты наремонтируют отремонтированные за ковидные деньги дороги и будут взымать тариф или даже абонплату за их пользование. А отменить это будет нельзя, т.к. в случае отмены, государство как гарант кредита, будет вынуждено выплатить тело кредита с процентами взятые олигархами, выплатить за бюджетные деньги.

Если же олигархи досидят на этих финансовых потоках, выплатив кредиты, то станут собственниками дорог и будут брать деньги на оплату уже себе.

Национализация рисков и расходов и приватизация прибыли и недвижимости.

Монополии на коммуналку, электричество и газ видимо мало. Хотят еще и монополию на дороги сделать.
Амвросий
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