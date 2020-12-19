Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень.
Дивися повний текст Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:13
Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами.
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:19
Ахренеть еще и дорог то нет, они уже барыши считают. Вы протупили даю подсказку можно еще отдельным чеком брать за въезд и выезд , плюс уборку мусора автоматом включить, вдруг из окон чего будут выкидывать....
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:37
Ну так они ж в Ойропе себя уже ощущают, вот и считают все в ойро
Тогда уже, как на Кубе, можно просто гривню заменить на новую "гривня украинская конвертабле", сокращенно GUC c курсом к евро 1:1 и который не меняется, и дело с концом. Дармоедов из НБУ можно распустить. Посадить вместо них пару красивых мартышек, для развлечения публики на телеэфирах, пусть скачут. Все равно все уже на внешнем управлении мвф.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:10
Тут похоже также как с "зеленым тарифом" будет.
Видимо олигархи возьмут кредиты под гарантии государства:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48457 ... -zelenskij
Олигархи на эти кредиты наремонтируют отремонтированные за ковидные деньги дороги и будут взымать тариф или даже абонплату за их пользование. А отменить это будет нельзя, т.к. в случае отмены, государство как гарант кредита, будет вынуждено выплатить тело кредита с процентами взятые олигархами, выплатить за бюджетные деньги.
Если же олигархи досидят на этих финансовых потоках, выплатив кредиты, то станут собственниками дорог и будут брать деньги на оплату уже себе.
Национализация рисков и расходов и приватизация прибыли и недвижимости.
Монополии на коммуналку, электричество и газ видимо мало. Хотят еще и монополию на дороги сделать.
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:42
если сказать кратко, то получается -
- готовьтесь к строительству дорог за ваш счёт по заоблачным тарифам;
- готовьтесь платить за дороги (не проезд по ним), которые раньше построили за ваш счёт.
___________
В феврале 14-го надо было отстреливать всех депутангов и кабмин, но не озвучивать мирный Майдан.
Теперь остаётся выполнить их пожелание - сваливать из страны.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:01
Чего то я не припомню что кто то вливал частные деньги в строительство дорог.
Они там наверху хоть понимают что столбов хватит на всех. Да и с веревками проблем нет.
Или они думают что народ вечно будет терпеть? Достаточно будет одной искры. Украина еще не знает что такое погромы. Но народ уже на грани. Вы что разве не видите как озлоблены люди?
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