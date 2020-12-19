Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами

Додано: Чет 24 гру, 2020 09:42

если сказать кратко, то получается -

- готовьтесь к строительству дорог за ваш счёт по заоблачным тарифам;

- готовьтесь платить за дороги (не проезд по ним), которые раньше построили за ваш счёт.

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В феврале 14-го надо было отстреливать всех депутангов и кабмин, но не озвучивать мирный Майдан.

Теперь остаётся выполнить их пожелание - сваливать из страны.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.