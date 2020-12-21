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Кабмін встановив вартість
проїзду платними автошляхами

Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:07

  dmitrgladkiy написав:Евро - потому что гривна не стабильная.
Считают сколько будет стоить до того как построили - потому что сначала делается бизнес план, который влючает фин модель и если все устраивает только потом что-то делается.
Чем больше платных дорог тем лучше. Люди не понимают что автомобиль это роскошь(не важно сколько стоит), так как это пасив который только требует денег (не считаем тех кто на этом зарабатывает), а многие ноют что денег нет но машины берут + сейчас на поддержание дорог деньги берутся из бюджета который берется из налогов, которые плятят все и даже те кто этими дорогами не пользуются, а так будут платить те кто использует. Освободится большая часть бюджентых средств которые могут пойти на другие нужды, без увеличения налогов. Следить за тем куда и как уходят бюджентые средство это уже другая история, но в любом случае 100% освободившихся средств украсть не смогут, только какуюто часть.

Очень сильно сомневаюсь, что деньги с платных дорог пойдут в общее корыто. А по поводу тех кто не пользуется дорогами повеселили. Ими пользуются все, у кого нет своей машины ездит на автобусе, продукты им подвозят тоже не по воздуху, даже во дворах люди ямами возмущаются, надо им сказать пусть не пользуются)))
sasch
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:43

  dmitrgladkiy написав:Освободится большая часть бюджентых средств которые могут пойти на другие нужды, без увеличения налогов


Тоесть вместо дорог деньги из госбюджета cпустят на "обслуживание долгов", которых под это дело наберут еще больше? А за дороги прийдется платить отдельно и дополнительно к налогам, которые разумеется не уменьшат?

Вы вообще понимаете, что налоги платятся именно на дороги, а не на "обслуживание долгов"?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:52

а КМУ не в курсе, что в Украине цены на товары и услуги должны быть в гривнах?
Тракторист
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