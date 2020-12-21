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Кабмін встановив вартість
проїзду платними автошляхами

Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:07

  dmitrgladkiy написав:Евро - потому что гривна не стабильная.
Считают сколько будет стоить до того как построили - потому что сначала делается бизнес план, который влючает фин модель и если все устраивает только потом что-то делается.
Чем больше платных дорог тем лучше. Люди не понимают что автомобиль это роскошь(не важно сколько стоит), так как это пасив который только требует денег (не считаем тех кто на этом зарабатывает), а многие ноют что денег нет но машины берут + сейчас на поддержание дорог деньги берутся из бюджета который берется из налогов, которые плятят все и даже те кто этими дорогами не пользуются, а так будут платить те кто использует. Освободится большая часть бюджентых средств которые могут пойти на другие нужды, без увеличения налогов. Следить за тем куда и как уходят бюджентые средство это уже другая история, но в любом случае 100% освободившихся средств украсть не смогут, только какуюто часть.

Очень сильно сомневаюсь, что деньги с платных дорог пойдут в общее корыто. А по поводу тех кто не пользуется дорогами повеселили. Ими пользуются все, у кого нет своей машины ездит на автобусе, продукты им подвозят тоже не по воздуху, даже во дворах люди ямами возмущаются, надо им сказать пусть не пользуются)))
sasch
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:43

  dmitrgladkiy написав:Освободится большая часть бюджентых средств которые могут пойти на другие нужды, без увеличения налогов


Тоесть вместо дорог деньги из госбюджета cпустят на "обслуживание долгов", которых под это дело наберут еще больше? А за дороги прийдется платить отдельно и дополнительно к налогам, которые разумеется не уменьшат?

Вы вообще понимаете, что налоги платятся именно на дороги, а не на "обслуживание долгов"?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:52

а КМУ не в курсе, что в Украине цены на товары и услуги должны быть в гривнах?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:47

  Тракторист написав:а КМУ не в курсе, что в Украине цены на товары и услуги должны быть в гривнах?

В курсе. Но где КМУ и где ХКУ.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:20

Re: Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами

  dmitrgladkiy написав:Чем больше платных дорог тем лучше. Люди не понимают что автомобиль это роскошь(не важно сколько стоит), так как это пасив который только требует денег (не считаем тех кто на этом зарабатывает), а многие ноют что денег нет но машины берут + сейчас на поддержание дорог деньги берутся из бюджета который берется из налогов, которые плятят все и даже те кто этими дорогами не пользуются, а так будут платить те кто использует. Освободится большая часть бюджентых средств которые могут пойти на другие нужды, без увеличения налогов. Следить за тем куда и как уходят бюджентые средство это уже другая история, но в любом случае 100% освободившихся средств украсть не смогут, только какуюто часть.

Клинический случай, у большинства людей это в первую очередь средство передвижения и самое интересное дешевле чем общественным транспортом. Ну а раз нам прививают что все платное вокруг это хорошо. То какой смысл этого государства с его налогами? Здравоохранение платное, образование туда же, на пенсии денег нет, на дороги нет, развития ноль, то что есть это капля в море. Какой смысл платить налоги кучке бездарей которые украдут не 100% так 85%?
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:55

Ну ждем повышения цен на перевозки а так же на товары. В Украине крахоборы даже похуже чем на Беларуси. На Беларуси платные дороги только для иностранцев а для своих бесплатно. Но у нас власть не мелочится. Грабит рабов аж гай шумит.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:56

dmitrgladkiy
Заткни поддувало. Скоро и до тебя очередь дойдет и не всегда тебе у кормушки сидеть и издеваться
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:59

dmitrgladkiy, если все в Украине платное и даже дороги и государство нам ничего не должно то мы тоже не должны етому государству ничего. Запомни ето когда на ету страну нападет враг и я скажу что ничего не должен и не обязан етому государству.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:07

  spread написав:СеняКулявлоб ввел акцизы на топливо в Евро, эти туда же стараются вывод1: выгодополучатели(хозяева) сидят в ЕС(скорее всего во Франции), вывод2 в евро можно смело перекладывать из гривны


Акцизы на топливо были всегда в Евро.
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  #<12
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