Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами

dmitrgladkiy написав:

Чем больше платных дорог тем лучше. Люди не понимают что автомобиль это роскошь(не важно сколько стоит), так как это пасив который только требует денег (не считаем тех кто на этом зарабатывает), а многие ноют что денег нет но машины берут + сейчас на поддержание дорог деньги берутся из бюджета который берется из налогов, которые плятят все и даже те кто этими дорогами не пользуются, а так будут платить те кто использует. Освободится большая часть бюджентых средств которые могут пойти на другие нужды, без увеличения налогов. Следить за тем куда и как уходят бюджентые средство это уже другая история, но в любом случае 100% освободившихся средств украсть не смогут, только какуюто часть.