Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами
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dmitrgladkiy написав:Чем больше платных дорог тем лучше. Люди не понимают что автомобиль это роскошь(не важно сколько стоит), так как это пасив который только требует денег (не считаем тех кто на этом зарабатывает), а многие ноют что денег нет но машины берут + сейчас на поддержание дорог деньги берутся из бюджета который берется из налогов, которые плятят все и даже те кто этими дорогами не пользуются, а так будут платить те кто использует. Освободится большая часть бюджентых средств которые могут пойти на другие нужды, без увеличения налогов. Следить за тем куда и как уходят бюджентые средство это уже другая история, но в любом случае 100% освободившихся средств украсть не смогут, только какуюто часть.
Клинический случай, у большинства людей это в первую очередь средство передвижения и самое интересное дешевле чем общественным транспортом. Ну а раз нам прививают что все платное вокруг это хорошо. То какой смысл этого государства с его налогами? Здравоохранение платное, образование туда же, на пенсии денег нет, на дороги нет, развития ноль, то что есть это капля в море. Какой смысл платить налоги кучке бездарей которые украдут не 100% так 85%?
Ну ждем повышения цен на перевозки а так же на товары. В Украине крахоборы даже похуже чем на Беларуси. На Беларуси платные дороги только для иностранцев а для своих бесплатно. Но у нас власть не мелочится. Грабит рабов аж гай шумит.
spread написав:СеняКулявлоб ввел акцизы на топливо в Евро, эти туда же стараются вывод1: выгодополучатели(хозяева) сидят в ЕС(скорее всего во Франции), вывод2 в евро можно смело перекладывать из гривны
dmitrgladkiy написав:Евро - потому что гривна не стабильная.
Тут вопрос не сколько почему тут в евро, а почему такое объяснение применяется только к поборам. Переведите все расчёты на евро. Народ только спасибо скажет. Но нет, в остальном почему-то обязательны украинские фантики и даже провозглашается борьба за дедолларизацию. Раз такая борьба, так может с тарифов на дороги и акцизов на топливо и начать?