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Apple пообіцяла безкоштовно
замінити AirPods Pro

Apple пообіцяла безкоштовно замінити AirPods Pro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:16

Apple пообіцяла безкоштовно замінити AirPods Pro

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Apple визнала, що партія AirPods Pro, яка була випущена 2019 го року, неякісна і має проблеми з тріском. Тому організація запустила програму обміну проблемних навушників на нові абсолютно безкоштовні.

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R2
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