З початку пандемії COVID-19 Cisco звільнила 3500 співробітників.
Дивися повний текст З початку пандемії Cisco звільнила 3500 співробітників.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:19
З початку пандемії Cisco звільнила 3500 співробітників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку пандемії Cisco звільнила 3500 співробітників.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:19
І це компанія яка відома своїм мережевим обладнанням і яка по ідеї в локдаун-режимі мала б навпаки рости і розвиватись... I don't understand what is коїться.
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