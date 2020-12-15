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"Укрпошту" оштрафували на 1,5
млн за несвоєчасну виплату...

"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:39

"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України наклав штраф у розмірі близько 1,5 мільйона гривень за несвоєчасну виплату пенсій у селах Тернопільської області.

Дивися повний текст \"Укрпошту\" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:39

И на что Смелянский обижается? Ну требует от них договор, чтобы в ведомости выплаты дата выплаты стояла не от балды. Как он сам сознался: не смогли они правильно ведомости заполнить и за это получили штраф. Можно теперь попробовать обжаловать и заплатить ещё и судебные издержки. Видимо - это спорт такой.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:56

зарплата у топменеджмента по 2 млн в месяц, штраф 1.5 млн. Прийдется месяц пожить на 500 тысяч грн...
Амвросий
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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