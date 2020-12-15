Пенсійний фонд України наклав штраф у розмірі близько 1,5 мільйона гривень за несвоєчасну виплату пенсій у селах Тернопільської області.
Дивися повний текст \"Укрпошту\" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату пенсій.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:39
"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...
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Дивися повний текст \"Укрпошту\" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату пенсій.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:39
И на что Смелянский обижается? Ну требует от них договор, чтобы в ведомости выплаты дата выплаты стояла не от балды. Как он сам сознался: не смогли они правильно ведомости заполнить и за это получили штраф. Можно теперь попробовать обжаловать и заплатить ещё и судебные издержки. Видимо - это спорт такой.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:56
Прийдется урезать зарплаты почтальонам в отделениях, чтобы штраф выплатить. Не зря-же
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 23 гру, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:10
Страна несуразных штрафов.
Сейчас минэкономики подали законопроект, что за нарушение минимальных гарантий в сфере оплаты труда штраф в две минимальные зарплаты за каждого работника.
То есть на каком-то цехе в среднем бизнесе, где работает 40-50 человек, бухгалтер проиндексировал зарплату но с небольшим опозданием, всё равно поллимона штрафа, за что, блин, пару таких штрафов и цех закроется, люди на кислород, и минэкономики само будет пополнять бюджет.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:28
freeze, и в чём же несуразность? Об необходимости индексации за минуту сообщают? Обычно времени дают вполне достаточно. Где-то нужно и провести черту, иначе в чём смысл требований? Банк выставит счёт за весь месяц использования "временно бесплатного" кредита мгновенно, как только закончится grace period. И штраф за скорость 71 км/ч при разрешенных 50 км/ч таки выпишут не смотря на нытьё, что как же так, при 70 не штрафовали, а на 71 уже так дорого ездить. Это странно?
P.S. Кстати, если договор пишет тот, кому штраф платить, то и в этой стране штрафы начинают демонстрировать поразительную мягкость Вот у меня договор со строительной компанией примерно следующий: "Подрядчик обязуется сдать дом в квартале X года Y (года через 3 от момента подписания договора). Но может опоздать и на срок до года и ничего ему за это не будет. А если опоздает на больше, то заплатит небольшую компенсацию - процент от стоимости квартиры, помноженный на количество дней опоздания сверх этого дополнительного года. А за год опоздания он по-любому ничего не должен".
Востаннє редагувалось moveton в Сер 23 гру, 2020 21:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:48
Несуразность в степени наказания, неужели непонятно.
Если за неношение маски или превышение скорости полмиллиона штрафа будет это что суразно ? Так по вашему предупреждали же заранее. Наказание должно быть соразмерно. Носить воспитательный в данных случаях характер, а не убивать источник штрафа материально.
Может у предприятия кризис, и оно на грани, нет надо добить его штрафами, чтобы потом ноль гривен налогов с него получить. Д..лы, пля(С)
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