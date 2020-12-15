"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...

Додано: Сер 23 гру, 2020 21:28

, и в чём же несуразность? Об необходимости индексации за минуту сообщают? Обычно времени дают вполне достаточно. Где-то нужно и провести черту, иначе в чём смысл требований? Банк выставит счёт за весь месяц использования "временно бесплатного" кредита мгновенно, как только закончится grace period. И штраф за скорость 71 км/ч при разрешенных 50 км/ч таки выпишут не смотря на нытьё, что как же так, при 70 не штрафовали, а на 71 уже так дорого ездить. Это странно?P.S. Кстати, если договор пишет тот, кому штраф платить, то и в этой стране штрафы начинают демонстрировать поразительную мягкостьВот у меня договор со строительной компанией примерно следующий: "Подрядчик обязуется сдать дом в квартале X года Y (года через 3 от момента подписания договора). Но может опоздать и на срок до года и ничего ему за это не будет. А если опоздает на больше, то заплатит небольшую компенсацию - процент от стоимости квартиры, помноженный на количество дней опозданияэтого дополнительного года. А за год опоздания он по-любому ничего не должен".