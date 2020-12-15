RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрпошту" оштрафували на 1,5
млн за несвоєчасну виплату...

"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:39

"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України наклав штраф у розмірі близько 1,5 мільйона гривень за несвоєчасну виплату пенсій у селах Тернопільської області.

Дивися повний текст \"Укрпошту\" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату пенсій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91804
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:39

И на что Смелянский обижается? Ну требует от них договор, чтобы в ведомости выплаты дата выплаты стояла не от балды. Как он сам сознался: не смогли они правильно ведомости заполнить и за это получили штраф. Можно теперь попробовать обжаловать и заплатить ещё и судебные издержки. Видимо - это спорт такой.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 672
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:56

Прийдется урезать зарплаты почтальонам в отделениях, чтобы штраф выплатить. Не зря-же топ-менеджмент зарплату получает.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 23 гру, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2984
З нами з: 26.02.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:10

Страна несуразных штрафов.
Сейчас минэкономики подали законопроект, что за нарушение минимальных гарантий в сфере оплаты труда штраф в две минимальные зарплаты за каждого работника.
То есть на каком-то цехе в среднем бизнесе, где работает 40-50 человек, бухгалтер проиндексировал зарплату но с небольшим опозданием, всё равно поллимона штрафа, за что, блин, пару таких штрафов и цех закроется, люди на кислород, и минэкономики само будет пополнять бюджет.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19613
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4691 раз.
Подякували: 7441 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:28

freeze, и в чём же несуразность? Об необходимости индексации за минуту сообщают? Обычно времени дают вполне достаточно. Где-то нужно и провести черту, иначе в чём смысл требований? Банк выставит счёт за весь месяц использования "временно бесплатного" кредита мгновенно, как только закончится grace period. И штраф за скорость 71 км/ч при разрешенных 50 км/ч таки выпишут не смотря на нытьё, что как же так, при 70 не штрафовали, а на 71 уже так дорого ездить. Это странно?

P.S. Кстати, если договор пишет тот, кому штраф платить, то и в этой стране штрафы начинают демонстрировать поразительную мягкость 8) Вот у меня договор со строительной компанией примерно следующий: "Подрядчик обязуется сдать дом в квартале X года Y (года через 3 от момента подписания договора). Но может опоздать и на срок до года и ничего ему за это не будет. А если опоздает на больше, то заплатит небольшую компенсацию - процент от стоимости квартиры, помноженный на количество дней опоздания сверх этого дополнительного года. А за год опоздания он по-любому ничего не должен".
Востаннє редагувалось moveton в Сер 23 гру, 2020 21:51, всього редагувалось 2 разів.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 672
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:48

  moveton написав:freeze, и в чём же несуразность? Об необходимости индексации за минуту сообщают? Обычно времени дают вполне достаточно. Где-то нужно и провести черту, иначе в чём смысл требований? Банк выставит счёт за весь месяц использования "временно бесплатного" кредита мгновенно, как только закончится grace period. И штраф за скорость 71 км/ч при разрешенных 50 км/ч таки выпишут не смотря на нытьё, что как же так, при 70 не штрафовали, а на 71 уже так дорого ездить. Это странно?


Несуразность в степени наказания, неужели непонятно.
Если за неношение маски или превышение скорости полмиллиона штрафа будет это что суразно ? Так по вашему предупреждали же заранее. Наказание должно быть соразмерно. Носить воспитательный в данных случаях характер, а не убивать источник штрафа материально.
Может у предприятия кризис, и оно на грани, нет надо добить его штрафами, чтобы потом ноль гривен налогов с него получить. Д..лы, пля(С)
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19613
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4691 раз.
Подякували: 7441 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, moveton і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 260 тис. українців оформили заявки на виплату 8...
R2 » Пон 21 гру, 2020 13:51
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 17:47
mashinashlif
Виплату пенсій та грошової допомоги хочуть спростити
R2 » Суб 19 гру, 2020 01:16
1 238
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 01:17
ruvex
Строк подачі заявок на виплату 8 тисяч гривен продовжили
R2 » Вів 15 гру, 2020 13:31
2 267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 16:37
4416635

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27739)
23.12.2020 21:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.