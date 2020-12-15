"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...

Додано: Сер 23 гру, 2020 22:11

, такое. Некоторые за превышение скорости предлагают на электрический стул сажать. Выбрать степень наказания, при которой будут довольны все, в принципе не возможно. Она просто выбирается и дальше каждый, кто хочет попадать под конкретный закон, думает, ему лучше соблюдать или быть наказанным. Возможно, какую-то часть законов и стоит отменить, чтобы не мешали развитию кого-то, но мы тут больше про несуразность самого принципа наказания, если не соблюл "на чуть-чуть".Кстати, если договор пишет тот, кому штраф платить, то и в этой стране штрафы начинают демонстрировать поразительную мягкостьВот у меня договор со строительной компанией примерно следующий: "Подрядчик обязуется сдать дом в квартале X года Y (года через 3 от момента подписания договора). Но может опоздать и на срок до года и ничего ему за это не будет. А если опоздает на больше, то, так и быть, заплатит компенсацию - небольшой процент от стоимости квартиры, помноженный на количество дней опозданияэтого дополнительного года. А за год опоздания он по-любому ничего не должен".