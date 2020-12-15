"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...

Додано: Чет 24 гру, 2020 13:44

_hunter написав: Степень наказания должна быть не только "суразной", но и учитывать возможность случайного нарушения. Поэтому за превышение -- да -- перебор. Степень наказания должна быть не только "суразной", но и учитывать возможность случайного нарушения. Поэтому за превышение -- да -- перебор.

_hunter написав: За маску -- вполне ок -- ее "случайно" не носить невозможно. И с индексациями все аналогично: случайная ошибка чрезвычайно редкое явление. За маску -- вполне ок -- ее "случайно" не носить невозможно. И с индексациями все аналогично: случайная ошибка чрезвычайно редкое явление.

скорей всего в данном случае штраф оплатят за счет вычитания из зарплат обычных почтальонов, а не топ-менеджера, который допустил подобную халатность.за маску можно и нужно штрафовать, но только при условии, что человек без маски сознательно отказывался отойти или надеть маску, когда его об этом явно просили находящиеся рядом люди.Просто так штрафовать людей, за то что они без маски - неправильно. Человек имеет право ходить без маски - это его право. Но если он хочет взаимодействовать с другими людьми, которые его просят одеть маску, то он должен это сделать. Либо должен отойти и не подходить к людям, которые не хотят общаться с ним без маски.Если человек без маски и отказывается её надевать или отходить от людей, он тем самым нарушает права других людей, которые его об этом просят. И потому подлежит наказанию штрафом.Всё должно быть добровольным. Хотят два человека общаться без масок - пусть общаются. Штрафовать их за это не за что. Но если один из них требует чтобы второй отошел от него или надел маску, то нужно уважать желание этого человека общаться в масках.Если тебя просят - отойди или надень маску. Отказываешься - получи штраф.