Пенсійний фонд України наклав штраф у розмірі близько 1,5 мільйона гривень за несвоєчасну виплату пенсій у селах Тернопільської області.
Дивися повний текст \"Укрпошту\" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату пенсій.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:39
"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...
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Дивися повний текст \"Укрпошту\" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату пенсій.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:39
И на что Смелянский обижается? Ну требует от них договор, чтобы в ведомости выплаты дата выплаты стояла не от балды. Как он сам сознался: не смогли они правильно ведомости заполнить и за это получили штраф. Можно теперь попробовать обжаловать и заплатить ещё и судебные издержки. Видимо - это спорт такой.
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:56
Прийдется урезать зарплаты почтальонам в отделениях, чтобы штраф выплатить. Не зря-же
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 23 гру, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:10
Страна несуразных штрафов.
Сейчас минэкономики подали законопроект, что за нарушение минимальных гарантий в сфере оплаты труда штраф в две минимальные зарплаты за каждого работника.
То есть на каком-то цехе в среднем бизнесе, где работает 40-50 человек, бухгалтер проиндексировал зарплату но с небольшим опозданием, всё равно поллимона штрафа, за что, блин, пару таких штрафов и цех закроется, люди на кислород, и минэкономики само будет пополнять бюджет.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:28
freeze, и в чём же несуразность? Об необходимости индексации за минуту сообщают? Обычно времени дают вполне достаточно. Где-то нужно и провести черту, иначе в чём смысл требований? Банк выставит счёт за весь месяц использования "временно бесплатного" кредита мгновенно, как только закончится grace period. И штраф за скорость 71 км/ч при разрешенных 50 км/ч таки выпишут не смотря на нытьё, что как же так, при 70 не штрафовали, а на 71 уже так дорого ездить. Это странно?
Востаннє редагувалось moveton в Сер 23 гру, 2020 22:04, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:48
Несуразность в степени наказания, неужели непонятно.
Если за неношение маски или превышение скорости полмиллиона штрафа будет это что суразно ? Так по вашему предупреждали же заранее. Наказание должно быть соразмерно. Носить воспитательный в данных случаях характер, а не убивать источник штрафа материально.
Может у предприятия кризис, и оно на грани, нет надо добить его штрафами, чтобы потом ноль гривен налогов с него получить. Д..лы, пля(С)
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:11
freeze, такое. Некоторые за превышение скорости предлагают на электрический стул сажать. Выбрать степень наказания, при которой будут довольны все, в принципе не возможно. Она просто выбирается и дальше каждый, кто хочет попадать под конкретный закон, думает, ему лучше соблюдать или быть наказанным. Возможно, какую-то часть законов и стоит отменить, чтобы не мешали развитию кого-то, но мы тут больше про несуразность самого принципа наказания, если не соблюл "на чуть-чуть".
Кстати, если договор пишет тот, кому штраф платить, то и в этой стране штрафы начинают демонстрировать поразительную мягкость Вот у меня договор со строительной компанией примерно следующий: "Подрядчик обязуется сдать дом в квартале X года Y (года через 3 от момента подписания договора). Но может опоздать и на срок до года и ничего ему за это не будет. А если опоздает на больше, то, так и быть, заплатит компенсацию - небольшой процент от стоимости квартиры, помноженный на количество дней опоздания сверх этого дополнительного года. А за год опоздания он по-любому ничего не должен".
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:00
Не хочу Вас розстроювати, але такий штраф діє ще з лютого 2020. Хоча до того було аж 10 мінімалок (ще при Петрику прийняли).
До речі, для єдинників спочатку в багатьох випадках попередження, так що тут відносно адекватно
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:16
А за выплюнутую на улице жвачку штаф в $1к -- "суразно"?.. -- а в Сингапуре живут и не жалуются.
Степень наказания должна быть не только "суразной", но и учитывать возможность случайного нарушения. Поэтому за превышение -- да -- перебор. За маску -- вполне ок -- ее "случайно" не носить невозможно. И с индексациями все аналогично: случайная ошибка чрезвычайно редкое явление.
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:44
скорей всего в данном случае штраф оплатят за счет вычитания из зарплат обычных почтальонов, а не топ-менеджера, который допустил подобную халатность.
за маску можно и нужно штрафовать, но только при условии, что человек без маски сознательно отказывался отойти или надеть маску, когда его об этом явно просили находящиеся рядом люди.
Просто так штрафовать людей, за то что они без маски - неправильно. Человек имеет право ходить без маски - это его право. Но если он хочет взаимодействовать с другими людьми, которые его просят одеть маску, то он должен это сделать. Либо должен отойти и не подходить к людям, которые не хотят общаться с ним без маски.
Если человек без маски и отказывается её надевать или отходить от людей, он тем самым нарушает права других людей, которые его об этом просят. И потому подлежит наказанию штрафом.
Всё должно быть добровольным. Хотят два человека общаться без масок - пусть общаются. Штрафовать их за это не за что. Но если один из них требует чтобы второй отошел от него или надел маску, то нужно уважать желание этого человека общаться в масках.
Если тебя просят - отойди или надень маску. Отказываешься - получи штраф.
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