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"Укрпошту" оштрафували на 1,5
млн за несвоєчасну виплату...

"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:08

Це чудово. Якщо ПФ затримує виплату пенсії на кілька тижнів, а то й місяців, то все гаразд. А тут на день раніше виплатили - штраф.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:34

  alt402 написав:Це чудово. Якщо ПФ затримує виплату пенсії на кілька тижнів, а то й місяців, то все гаразд. А тут на день раніше виплатили - штраф.

ПФ (что, кстати, даже из названия понятно) -- не предприятие. Поэтому да, все ОК -- это не про них.
_hunter
 
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