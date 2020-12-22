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Міжбанк: регулятор знову виходив на ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:54
Пропонуємо до обговорення:
Середу пройшли дуже активно на валютному ринку і в цілому склалася не дуже позитивно для гривні і Нацбанку. Курс долара і євро в черговий раз зріс, а регулятору довелося другий день поспіль виходити на торги з продажем долара по 28,45 гривень, а потім і по 28,49 гривень, щоб погасити наростаючий попит.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:54
Зачем спрос на валюту гасить? Буржуины закрывают ВЕД контракты, ЕС и весь мир уходит на НГ каникулы, наоборот НБУ всеми силами разганяет курс чтобы продать валюту подороже, в январе откупится.
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