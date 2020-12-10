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"Укрзалізниця" показала оновлені
пасажирські вагони (фото)

"Укрзалізниця" показала оновлені пасажирські вагони (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:14

"Укрзалізниця" показала оновлені пасажирські вагони (фото)

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" в 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші, що виділяються з держбюджету.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" показала оновлені пасажирські вагони (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:14

И что тут обновленного, розетки?? Страх и ужас. Нашли чем гордится!
kemeron1990
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