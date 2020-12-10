"Укрзалізниця" в 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші, що виділяються з держбюджету.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:14
"Укрзалізниця" показала оновлені пасажирські вагони (фото)
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" показала оновлені пасажирські вагони (фото).
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