"Укрзалізниця" в 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші, що виділяються з держбюджету.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:14
"Укрзалізниця" показала оновлені пасажирські вагони (фото)
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" показала оновлені пасажирські вагони (фото).
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:16
приберіть ланцюги з верніх полиць в плацкартних вагонах, поверніть підпори знизу - там і без ланцюгів короткі полиці - нема ні де голову прихилити, ні ноги простягнути
Додано: П'ят 08 січ, 2021 07:28
И опять закупают за счёт бюджета. Ну да, так же легче розворовать гос деньги. А самим построить на своих заводах слабо. Потому что поляк стыбзил и пустил по Иру укрзализныцю. И посмотрите, что нового в этих вагонах? Проедет в российских поездах даже не первого класса. Одно удовольствие, а здесь ланцюжок прицепили и уже нос задрали. А за сколько ж обойдётся государству эта"новинка"? Та даже страшно придставить.
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