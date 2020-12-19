"Укрзалізниця" в 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші, що виділяються з держбюджету.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" показала оновлені пасажирські вагони (фото).
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:14
"Укрзалізниця" показала оновлені пасажирські вагони (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" показала оновлені пасажирські вагони (фото).
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:16
приберіть ланцюги з верніх полиць в плацкартних вагонах, поверніть підпори знизу - там і без ланцюгів короткі полиці - нема ні де голову прихилити, ні ноги простягнути
Додано: П'ят 08 січ, 2021 07:28
И опять закупают за счёт бюджета. Ну да, так же легче розворовать гос деньги. А самим построить на своих заводах слабо. Потому что поляк стыбзил и пустил по Иру укрзализныцю. И посмотрите, что нового в этих вагонах? Проедет в российских поездах даже не первого класса. Одно удовольствие, а здесь ланцюжок прицепили и уже нос задрали. А за сколько ж обойдётся государству эта"новинка"? Та даже страшно придставить.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:14
Re:
За деньги бюджета построенное, но построенное на своих заводах - всё как ты хочешь.
Разве строя на своих заводах нельзя разворовать государственные деньги?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:53
Как по мне, надо организовать нормальное авиасообщение между крупными городами и пустить интерсити в более мелкие с учетом прилета самолетов. Для желающих по какой-то причине пользоваться поездом можно цеплять пассажирские вагоны к грузовым поездам, как делается в некоторых не сильно развитых странах. Так ЖД может хоть в небольшой плюс выйдет.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:04
вообщето закупка за счет бюджета - это вполне нормально. Именно для этого налоги и собирают. Если бы их ещё все на закупку направляли.
Другое дело, что за те-же деньги наверняка фирменные вагоны классом выше можно было закупить. Да ещё и на элитную отделку купе хватило-бы
Кстати люксовые купе вполне нормальные - можно ездить, правда дороговато. С другой стороны за счет высокой цены есть вероятность самому в купе ехать, без соседей. Что очень приятно.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:15
Люксовые купе всегда было по цене самолета. А есть вероятность заплатить кучу денег и получить неадекватного попутчика Например, типа такого
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