RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Слузі народу" назвали
ключові закони 2020 року

В "Слузі народу" назвали ключові закони 2020 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:47

В "Слузі народу" назвали ключові закони 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Серед найважливіших законів 2020 року - відкриття ринку землі та підвищення мінімальної зарплати.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" назвали ключові закони 2020 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91806
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:48

Вообще то будет разрешено владеть до 100 га На стадионе клоун другое говорил не то что эта корабельная сосна с его 5000 грн мин зп)), он сам то проживет на них хоть 1 мес ? нашел чем гордится
l4567
 
Повідомлень: 220
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці назвали прийнятний розмір пенсії 1, 2
R2 » Сер 23 гру, 2020 06:21
12 612
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 22:41
Амвросий
Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року
R2 » Вів 22 гру, 2020 10:11
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 10:11
ivan_fomenko22
Уряд затвердив програму безпеки дорожнього руху до 2023 року
R2 » Пон 21 гру, 2020 20:38
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 20:39
majam19720708

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2533)
23.12.2020 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.