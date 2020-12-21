Серед найважливіших законів 2020 року - відкриття ринку землі та підвищення мінімальної зарплати.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" назвали ключові закони 2020 року.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:47
В "Слузі народу" назвали ключові закони 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" назвали ключові закони 2020 року.
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:48
Вообще то будет разрешено владеть до 100 га На стадионе клоун другое говорил не то что эта корабельная сосна с его 5000 грн мин зп)), он сам то проживет на них хоть 1 мес ? нашел чем гордится
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