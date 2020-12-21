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В "Слузі народу" назвали
ключові закони 2020 року

В "Слузі народу" назвали ключові закони 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:47

В "Слузі народу" назвали ключові закони 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Серед найважливіших законів 2020 року - відкриття ринку землі та підвищення мінімальної зарплати.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" назвали ключові закони 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:48

Вообще то будет разрешено владеть до 100 га На стадионе клоун другое говорил не то что эта корабельная сосна с его 5000 грн мин зп)), он сам то проживет на них хоть 1 мес ? нашел чем гордится
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:21

У нас большая налоговая нагрузка. Уменьшение нагрузки приведет в экономическому росту. «они» делают от обратного. Кормить корову реже ,а доить чаще.
sota24062016
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:33

Носятся с этой Большой стройкой )))
Удивляюсь как раньше дороги ремонтировали и что-то строили даже в большем масштабе, чем сейчас без такого пафосного названия Большая стройка.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:48

а также повысить лимиты для ФЛП и привязать их к минимальной зарплате.
При минималке в 1200 грн лимит на кассовый был 1 миллион. Что, разве сейчас 5 миллионов стал?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53

Там по сетям информация идет про то, что всем сотрудникам Эпицентров государство выдало по 8000 грн, вместо того чтобы выдать ФОПовцам и их работникам. Это наверное за то что Эпицентры работали и будут работать в карантин.
Не знаю, правда ли это. Но если да, то это высшая степень цинизма.
p_a_l
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