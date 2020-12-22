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Онлайн кредиту вже замало,
клієнти вимагають кредит realtime

Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 03:12

Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime

Пропонуємо до обговорення:
Кредити, які в Україні прийнято називати кредитами онлайн на карту в багатьох країнах мають трохи інше значення.

Дивися повний текст Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 03:12

Заемщик сильно разочаровывается, когда после заполнения анкеты, система просит загрузить сканы документов, которых просто может не быть под рукой. Или же, после 15 минут заполнения заявки, система попросит подождать звонка менеджера. А средства нужны на сейчас.

Сервис кредитования MrMoney уже предоставляет возможность получения средств в режиме реального времени realtime своим клиентам. Тоесть, без отрыва от экрана телефона или компьютера.



что значит, что заемщик разочаровывается из-за того, что нужно загрузить сканы документов? Что, теперь можно будет взять кредит без документов без отрыва от экрана телефона или как? :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:37

Re: Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит real

  Alex2007 написав:Что, теперь можно будет взять кредит без документов без отрыва от экрана телефона или как?

Нет, можно подтянуть документы из Дии или БанкИд вместо загрузки сканов
Faceless
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