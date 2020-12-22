Кредити, які в Україні прийнято називати кредитами онлайн на карту в багатьох країнах мають трохи інше значення.
Дивися повний текст Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 03:12
Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime.
Додано: Чет 24 гру, 2020 03:12
что значит, что заемщик разочаровывается из-за того, что нужно загрузить сканы документов? Что, теперь можно будет взять кредит без документов без отрыва от экрана телефона или как?
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:37
Re: Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит real
Додано: Суб 26 гру, 2020 09:38
Лошье не хочет платить 4% в месяц (банкам), лошье хочет платить эти проценты за 2 дня
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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