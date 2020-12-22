Кредити, які в Україні прийнято називати кредитами онлайн на карту в багатьох країнах мають трохи інше значення.
Дивися повний текст Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 03:12
Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime.
Додано: Чет 24 гру, 2020 03:12
что значит, что заемщик разочаровывается из-за того, что нужно загрузить сканы документов? Что, теперь можно будет взять кредит без документов без отрыва от экрана телефона или как?
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:37
Re: Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит real
Додано: Суб 26 гру, 2020 09:38
Лошье не хочет платить 4% в месяц (банкам), лошье хочет платить эти проценты за 2 дня
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Суб 26 гру, 2020 15:42
Не дуріть людей -- на заході це називається loan sharking і у багатьох штатах така діяльність заборонена. Подивіться "Широко крокуючи" (2004), щоб зрозуміти кого обслуговують такі МФО -- вони там попадають в кадр пару разів.
Додано: Суб 26 гру, 2020 15:57
Додано: Суб 26 гру, 2020 16:06
Re: Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит real
Головний зміст таких кредитів – стричь шерсть с недалёких идиотов. Ставка 2000% годовых в долларах не смутит только самых отмороженных мозгами.
Вот пример:
Додано: Суб 26 гру, 2020 16:16
Если положить доллары на депозит, то, нужно 20-30 лет, чтоб получить тот %, который берётся по таким кредитам за пару недель. В чём дурят? Конечно же там всё честно. Можно вообще ставить ставку 1000000000% в день, чтоб если человек подписал договор неглядя, уже на следующий день был должен продать себя на органы, чтоб отдать кредит в $1
Додано: Суб 26 гру, 2020 16:24
цей?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|