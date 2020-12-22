Онлайн кредиту вже замало, клієнти вимагають кредит realtime
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Заемщик сильно разочаровывается, когда после заполнения анкеты, система просит загрузить сканы документов, которых просто может не быть под рукой. Или же, после 15 минут заполнения заявки, система попросит подождать звонка менеджера. А средства нужны на сейчас.
Сервис кредитования MrMoney уже предоставляет возможность получения средств в режиме реального времени realtime своим клиентам. Тоесть, без отрыва от экрана телефона или компьютера.
что значит, что заемщик разочаровывается из-за того, что нужно загрузить сканы документов? Что, теперь можно будет взять кредит без документов без отрыва от экрана телефона или как?
Не дуріть людей -- на заході це називається loan sharking і у багатьох штатах така діяльність заборонена. Подивіться "Широко крокуючи" (2004), щоб зрозуміти кого обслуговують такі МФО -- вони там попадають в кадр пару разів.
svyatoslav_hromyak написав:Не дуріть людей -- на заході це називається loan sharking і у багатьох штатах така діяльність заборонена. Подивіться "Широко крокуючи" (2004), щоб зрозуміти кого обслуговують такі МФО -- вони там попадають в кадр пару разів.
_hunter написав:А в чем именно "дуріть людей" заключается?
Если положить доллары на депозит, то, нужно 20-30 лет, чтоб получить тот %, который берётся по таким кредитам за пару недель. В чём дурят? Конечно же там всё честно. Можно вообще ставить ставку 1000000000% в день, чтоб если человек подписал договор неглядя, уже на следующий день был должен продать себя на органы, чтоб отдать кредит в $1
svyatoslav_hromyak написав:Не дуріть людей -- на заході це називається loan sharking і у багатьох штатах така діяльність заборонена. Подивіться "Широко крокуючи" (2004), щоб зрозуміти кого обслуговують такі МФО -- вони там попадають в кадр пару разів.