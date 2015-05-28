RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ілон Маск заявив, що пропонував
голові Apple Тіму Куку...

Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:49

Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку...

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск повідомив, що пропонував гендиректору Apple Тіму Куку обговорити можливість поглинання автомобільної компанії Tesla.

Дивися повний текст Ілон Маск заявив, що пропонував голові Apple Тіму Куку купити Tesla.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91809
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:49

Понятия Apple и "...«радикально» снизить стоимость." даже рядом не могут стоять! :)
LutsMan
 
Повідомлень: 845
З нами з: 10.06.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Apple пообіцяла безкоштовно замінити AirPods Pro
R2 » Сер 23 гру, 2020 20:16
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 20:17
omgjoolz
Apple планує збільшити виробництво iPhone
R2 » Сер 16 гру, 2020 16:29
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 16:30
Rainbow
Apple обмежила прослуховування музики в iPhone з мережі "ВКо
R2 » Чет 28 тра, 2015 01:05
2 2566
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 04:12
DalzielEgan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91869)
24.12.2020 10:05
Укргазбанк (84)
24.12.2020 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.