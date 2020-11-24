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McDonald's відкрив перший ресторан у Бучі під Києвом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Київ), що розвиває в Україні американську мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's, 23 грудня відкрило ресторан мережі по ул.Ново шосе, 10-Б в Бучі Київської області.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:02
Это дерьмо еще кто то ест?
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p_a_l
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