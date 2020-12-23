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Очікується великий дефіцит смартфонів Apple iPhone 12
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Digitimes, на ринку очікується великий дефіцит смартфонів Apple iPhone 12. Причиною є реакція Apple на порушення умов праці двох великих партнерів-складальників iPhone.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:28
Будет только дорожать,покупать уже надо.Странно,что еще випплатинумбериллиум уникальную скидку не сделали.
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