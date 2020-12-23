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До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.
Дивися повний текст До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank до 350 млн доларів
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:33
За 5.75% в валюте и в Украине легко привлечь деньги.
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