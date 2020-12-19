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США готують нові санкції
проти "Північного потоку-2"

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:07

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох представників адміністрації Дональда Трампа.

Дивися повний текст США готують нові санкції проти \"Північного потоку-2\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:07

Так сильно наносили удары, что осталось 40 км из 2600.
summacut
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