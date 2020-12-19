Постачальник газу відмовився обслуговувати клієнтів: що...

Додано: Чет 24 гру, 2020 12:23

Ничего нового нет. Впервые с такой проблемой столкнулись клиенты Донецкоблгаза и с 1 октября газ им начали предоставлять через поставщика последней надежды (ПОН) — Нефтегаз. Сейчас убрали требование, что у этого поставщика можно находится не больше 2 месяца в году. Другими словами подачу газа никто не прекратит, но вот цена будет выше в отличие от цен клиентов Нефтегаза.



Что касается предоставления пакета документов для заключения договора с новым поставщиком. Не предоставите документы — вас не подключат. В суд мало кто подаст. Кроме того, юрист же мог подсказать способ как правильно завизировать документы, чтобы их нельзя было использовать по назначению.



А теперь самое интересное — возврат переплаты или перевод её на счёт потребителя или новому поставщику. Процедура сложнее по причине того, что нет процедуры сделать это удалённо. Например, наш Донецкоблгаз очень сильно упирается принять пакет документов через электронныц канал даже с наложением КЭП.

Государству реально надо проработать вопрос с возвратом хотя переплаты автоматически хотя бы на "трубу" потребителя.



ps В статье сообщается о проблеме, но нет никакой информации или ссылок на неё, в которой бы написали что надо сделать. IMHO