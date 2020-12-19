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Мій провайдер змінив вартість
послуг: поради юриста

Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27

Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста

Пропонуємо до обговорення:
Адвокат і популярний YouТube-блогер Тарас Никифорчук відповів на актуальні запитання: чи мають право інтернет-провайдери та мобільні оператори змінювати умови тарифів чи закривати їх; що робити в таких випадках клієнтам.

Дивися повний текст Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27

То бишь полное бесправие и анархия
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:53

  jyldyrym1 написав:То бишь полное бесправие и анархия


Анархия подразумевает свободу и отсутствие принуждения. А тут именно принуждение принять новые условия в одностороннем порядке, без вашего согласия.

Если бы провайдер предложил отказаться от продления договора или перезаключить договор на более дорогих условиях, то это было-бы нормальным.

Но в данном случае речь идет об одностороннем несогласованном изменении тарифов и уведомлении покупателя постфактум. В этом и кроется нарушение.

Подобные нарушения встречаются и у банков, где в договоре прописано, что об изменениях нужно предупреждать за месяц, но сейчас некоторые банки уведомляют уже постфактум.
Амвросий
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