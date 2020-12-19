Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста

jyldyrym1 написав:
То бишь полное бесправие и анархия
Анархия подразумевает свободу и отсутствие принуждения. А тут именно принуждение принять новые условия в одностороннем порядке, без вашего согласия.
Если бы провайдер предложил отказаться от продления договора или перезаключить договор на более дорогих условиях, то это было-бы нормальным.
Но в данном случае речь идет об одностороннем несогласованном изменении тарифов и уведомлении покупателя постфактум. В этом и кроется нарушение.
Подобные нарушения встречаются и у банков, где в договоре прописано, что об изменениях нужно предупреждать за месяц, но сейчас некоторые банки уведомляют уже постфактум.