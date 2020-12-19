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Мій провайдер змінив вартість
послуг: поради юриста

Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27

Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста

Пропонуємо до обговорення:
Адвокат і популярний YouТube-блогер Тарас Никифорчук відповів на актуальні запитання: чи мають право інтернет-провайдери та мобільні оператори змінювати умови тарифів чи закривати їх; що робити в таких випадках клієнтам.

Дивися повний текст Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27

То бишь полное бесправие и анархия
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:53

  jyldyrym1 написав:То бишь полное бесправие и анархия


Анархия подразумевает свободу и отсутствие принуждения. А тут именно принуждение принять новые условия в одностороннем порядке, без вашего согласия.

Если бы провайдер предложил отказаться от продления договора или перезаключить договор на более дорогих условиях, то это было-бы нормальным.

Но в данном случае речь идет об одностороннем несогласованном изменении тарифов и уведомлении покупателя постфактум. В этом и кроется нарушение.

Подобные нарушения встречаются и у банков, где в договоре прописано, что об изменениях нужно предупреждать за месяц, но сейчас некоторые банки уведомляют уже постфактум.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:43

  Амвросий написав:
  jyldyrym1 написав:То бишь полное бесправие и анархия


Анархия подразумевает свободу и отсутствие принуждения. А тут именно принуждение принять новые условия в одностороннем порядке, без вашего согласия.

Если бы провайдер предложил отказаться от продления договора или перезаключить договор на более дорогих условиях, то это было-бы нормальным.

Но в данном случае речь идет об одностороннем несогласованном изменении тарифов и уведомлении покупателя постфактум. В этом и кроется нарушение.

У чуть меньше, чем всех провайдеров за "отказом от продления" даже ездить никуда не нужно: человек перестает платить -- и, собственно, все. Ни штрафов ни пени.
В чем проблема -- вообще не понимаю. Если у вас тот один провайдер, где это не так -- от него уже лет 20 назад нужно было отключиться...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:03

  _hunter написав:У чуть меньше, чем всех провайдеров за "отказом от продления" даже ездить никуда не нужно: человек перестает платить -- и, собственно, все. Ни штрафов ни пени.
В чем проблема -- вообще не понимаю.


Тоесть вы считаете это нормальным, когда вы заключаете договор, оплачиваете деньги, а потом внезапно вам говорят что услуг будет оказано меньше, чем вы оплатили, в связи с "оптимизацией тарифов"?

Проблема с начислением долгов за услуги, которые вы не хотите получать и потому не платите тоже есть. Но это другой вопрос.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:16

  Амвросий написав:
  _hunter написав:У чуть меньше, чем всех провайдеров за "отказом от продления" даже ездить никуда не нужно: человек перестает платить -- и, собственно, все. Ни штрафов ни пени.
В чем проблема -- вообще не понимаю.


Тоесть вы считаете это нормальным, когда вы заключаете договор, оплачиваете деньги, а потом внезапно вам говорят что услуг будет оказано меньше, чем вы оплатили, в связи с "оптимизацией тарифов"?

Проблема с начислением долгов за услуги, которые вы не хотите получать и потому не платите тоже есть. Но это другой вопрос.

Если человек подписал договор, по которому "внезапно" можно оказывать услуг меньше, чем он оплатил -- то тот человек, конечно, ССЗБ, но это абсолютно нормально.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:22

  _hunter написав:Если человек подписал договор, по которому "внезапно" можно оказывать услуг меньше, чем он оплатил -- то тот человек, конечно, ССЗБ, но это абсолютно нормально.


Что-ж тут нормального. Это все происходит из-за содействия госорганов, которые должны следить и пресекать нарушения. Вместо этого они на них закрывают глаза.

Нередко сталкиваюсь с тем, что банк меняет тарифы предупреждая об этом постфактум или в лучшем случае за 2-3 дня. Хотя в договоре с банком четко прописана обязанность банка предупреждать за месяц.

Можно было бы конечно поругаться, может даже стребовать какую-то компенсацию или отмену самовольных изменений. Но это уже постоянно во всех сферах происходит.

Сейчас тренд такой - класть большой болт на то что написано в договоре, класть большой болт на нормы нормального бизнеса. Вместо этого принудить каким-либо образом заплатить больше чем нужно, развести, кинуть на деньги, повесить долг. :(

И чем больше компания, тем больше таких разводов от нее можно ожидать. Видимо потому что у них сидит целый штат юристов, с которыми бороться - это тратить кучу времени и усилий.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 24 гру, 2020 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:32

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Если человек подписал договор, по которому "внезапно" можно оказывать услуг меньше, чем он оплатил -- то тот человек, конечно, ССЗБ, но это абсолютно нормально.


нередко сталкиваюсь с тем, что банк меняет тарифы предупреждая об этом постфактум или в лучшем случае за 2-3 дня. Хотя в договоре с банком четко прописана обязанность банка предупреждать за месяц.
...

Банки к провайдерам какое отношение имеют? Но, всеравно, в первый раз про такое слышу -- возможно к выбору банка чуть ответственнее подходить нужно?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:35

  _hunter написав:Банки к провайдерам какое отношение имеют?


так этот беспредел во всех сферах происходит. Даже в магазинах иногда приходишь - набрал товара, подходишь на кассу, а тебе какие-то товары дороже пробивают. "цена поменялась, забыли обновить ценники"...

и с провайдерами - тупо повышают цену, даже не предупреждают. Это уже привычное дело.

Мобильная связь - лежит у меня кнопочная звонилка, ставят в известность по факту о переводе на новый тариф, где добавили сколько-то тысяч мегабайт инета, за это дороже абонплата. И тупо в ноль весь счет обнуляют. Хотя мне инет на кнопочном телефоне вообще не нужен, его даже использовать по сути невозможно.
Амвросий
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