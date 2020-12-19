Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста

Додано: Чет 24 гру, 2020 14:22

_hunter написав: Если человек подписал договор, по которому "внезапно" можно оказывать услуг меньше, чем он оплатил -- то тот человек, конечно, ССЗБ, но это абсолютно нормально. Если человек подписал договор, по которому "внезапно" можно оказывать услуг меньше, чем он оплатил -- то тот человек, конечно, ССЗБ, но это абсолютно нормально.

Что-ж тут нормального. Это все происходит из-за содействия госорганов, которые должны следить и пресекать нарушения. Вместо этого они на них закрывают глаза.Нередко сталкиваюсь с тем, что банк меняет тарифы предупреждая об этом постфактум или в лучшем случае за 2-3 дня. Хотя в договоре с банком четко прописана обязанность банка предупреждать за месяц.Можно было бы конечно поругаться, может даже стребовать какую-то компенсацию или отмену самовольных изменений. Но это уже постоянно во всех сферах происходит.Сейчас тренд такой - класть большой болт на то что написано в договоре, класть большой болт на нормы нормального бизнеса. Вместо этого принудить каким-либо образом заплатить больше чем нужно, развести, кинуть на деньги, повесить долг.И чем больше компания, тем больше таких разводов от нее можно ожидать. Видимо потому что у них сидит целый штат юристов, с которыми бороться - это тратить кучу времени и усилий.