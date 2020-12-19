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Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27
Пропонуємо до обговорення:
Адвокат і популярний YouТube-блогер Тарас Никифорчук відповів на актуальні запитання: чи мають право інтернет-провайдери та мобільні оператори змінювати умови тарифів чи закривати їх; що робити в таких випадках клієнтам.
Дивися повний текст Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста
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R2
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:27
То бишь полное бесправие и анархия
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jyldyrym1
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:53
jyldyrym1 написав:
То бишь полное бесправие и анархия
Анархия подразумевает свободу и отсутствие принуждения. А тут именно принуждение принять новые условия в одностороннем порядке, без вашего согласия.
Если бы провайдер предложил отказаться от продления договора или перезаключить договор на более дорогих условиях, то это было-бы нормальным.
Но в данном случае речь идет об одностороннем несогласованном изменении тарифов и уведомлении покупателя постфактум. В этом и кроется нарушение.
Подобные нарушения встречаются и у банков, где в договоре прописано, что об изменениях нужно предупреждать за месяц, но сейчас некоторые банки уведомляют уже постфактум.
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Амвросий
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:43
Амвросий написав: jyldyrym1 написав:
То бишь полное бесправие и анархия
Анархия подразумевает свободу и отсутствие принуждения. А тут именно принуждение принять новые условия в одностороннем порядке, без вашего согласия.Если бы провайдер предложил отказаться от продления договора или перезаключить договор на более дорогих условиях, то это было-бы нормальным.
Но в данном случае речь идет об одностороннем несогласованном изменении тарифов и уведомлении покупателя постфактум. В этом и кроется нарушение.
У чуть меньше, чем всех провайдеров за "отказом от продления" даже ездить никуда не нужно: человек перестает платить -- и, собственно, все. Ни штрафов ни пени.
В чем проблема -- вообще не понимаю. Если у вас тот один провайдер, где это не так -- от него уже лет 20 назад нужно было отключиться...
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_hunter
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:03
_hunter написав:
У чуть меньше, чем всех провайдеров за "отказом от продления" даже ездить никуда не нужно: человек перестает платить -- и, собственно, все. Ни штрафов ни пени.
В чем проблема -- вообще не понимаю.
Тоесть вы считаете это нормальным, когда вы заключаете договор, оплачиваете деньги, а потом внезапно вам говорят что услуг будет оказано меньше, чем вы оплатили, в связи с "оптимизацией тарифов"?
Проблема с начислением долгов за услуги, которые вы не хотите получать и потому не платите тоже есть. Но это другой вопрос.
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Амвросий
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:16
Амвросий написав: _hunter написав:
У чуть меньше, чем всех провайдеров за "отказом от продления" даже ездить никуда не нужно: человек перестает платить -- и, собственно, все. Ни штрафов ни пени.
В чем проблема -- вообще не понимаю.
Тоесть вы считаете это нормальным, когда вы заключаете договор, оплачиваете деньги, а потом внезапно
вам говорят что услуг будет оказано меньше, чем вы оплатили, в связи с "оптимизацией тарифов"?
Проблема с начислением долгов за услуги, которые вы не хотите получать и потому не платите тоже есть. Но это другой вопрос.
Если человек подписал договор, по которому "внезапно" можно оказывать услуг меньше, чем он оплатил -- то тот человек, конечно, ССЗБ, но это абсолютно нормально.
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_hunter
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:22
_hunter написав:
Если человек подписал договор, по которому "внезапно" можно оказывать услуг меньше, чем он оплатил -- то тот человек, конечно, ССЗБ, но это абсолютно нормально.
Что-ж тут нормального. Это все происходит из-за содействия госорганов, которые должны следить и пресекать нарушения. Вместо этого они на них закрывают глаза.
Нередко сталкиваюсь с тем, что банк меняет тарифы предупреждая об этом постфактум или в лучшем случае за 2-3 дня. Хотя в договоре с банком четко прописана обязанность банка предупреждать за месяц.
Сейчас тренд такой - класть большой болт на то что написано в договоре, класть большой болт на нормы нормального бизнеса. Вместо этого принудить каким-либо образом заплатить больше чем нужно, развести, кинуть на деньги, повесить долг.
И чем больше компания, тем больше таких разводов от нее можно ожидать. Видимо потому что у них сидит целый штат юристов, с которыми бороться - это тратить кучу времени и усилий.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 24 гру, 2020 15:21, всього редагувалось 2 разів.
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Амвросий
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:32
Амвросий написав: _hunter написав:
Если человек подписал договор, по которому "внезапно" можно оказывать услуг меньше, чем он оплатил -- то тот человек, конечно, ССЗБ, но это абсолютно нормально.
нередко сталкиваюсь с тем, что банк меняет тарифы предупреждая об этом постфактум или в лучшем случае за 2-3 дня. Хотя в договоре с банком четко прописана обязанность банка предупреждать за месяц.
...
Банки к провайдерам какое отношение имеют? Но, всеравно, в первый раз про такое слышу -- возможно к выбору банка чуть ответственнее подходить нужно?..
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_hunter
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:35
_hunter написав:
Банки к провайдерам какое отношение имеют?
так этот беспредел во всех сферах происходит. Даже в магазинах иногда приходишь - набрал товара, подходишь на кассу, а тебе какие-то товары дороже пробивают. "цена поменялась, забыли обновить ценники"...
и с провайдерами - тупо повышают цену, даже не предупреждают. Это уже привычное дело.
Мобильная связь - лежит у меня кнопочная звонилка, ставят в известность по факту о переводе на новый тариф, где добавили сколько-то тысяч мегабайт инета, за это дороже абонплата. И тупо в ноль весь счет обнуляют. Хотя мне инет на кнопочном телефоне вообще не нужен, его даже использовать по сути невозможно.
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Амвросий
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Додано: Чет 24 гру, 2020 16:01
Амвросий написав:
так этот беспредел во всех сферах происходит
_hunter написав:
Банки к провайдерам какое отношение имеют?
. Даже в магазинах иногда приходишь - набрал товара, подходишь на кассу, а тебе какие-то товары дороже пробивают. "цена поменялась, забыли обновить ценники"...
и с провайдерами - тупо повышают цену, даже не предупреждают
. Это уже привычное дело.
Мобильная связь - лежит у меня кнопочная звонилка, ставят в известность по факту о переводе на новый тариф
, где добавили сколько-то тысяч мегабайт инета, за это дороже абонплата. И тупо в ноль весь счет обнуляют. Хотя мне инет на кнопочном телефоне вообще не нужен, его даже использовать по сути невозможно.
Далеко не во всех. Про банки я уже писал -- в моих такого ни разу не было.
В смысле "даже"? -- у них это и началось. Но, опять же, какое отношение магазины к договорам имеют?
Ну так такой у вас договор. Имеют право.
Припейд? -- опять же: имеют полное право. Все гарантии заканчиваются за пределами месяца.
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_hunter
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