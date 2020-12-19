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Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:28
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
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espanol
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:35
espanol написав:
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
Ну, как выяснилось -- не всем это понятно: вон, чуть вышы, человек искренне удивляется каждому изменению...
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