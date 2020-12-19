Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:28
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:35
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:08
вот вы купили хлеб в магазине за 15 грн, оплатили картой. Пришли домой, съели его. А через неделю у вас со счета ещё 20 грн списывается. Оказывается продавец оптимизировал цены и хлеб который вы купили стоит уже не 15 грн, а 35.
Продавец по вашему может менять цену как ему захочется, хоть задним числом?
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