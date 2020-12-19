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Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:28
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
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espanol
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:35
espanol написав:
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
Ну, как выяснилось -- не всем это понятно: вон, чуть вышы, человек искренне удивляется каждому изменению...
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_hunter
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:08
espanol написав:
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
вот вы купили хлеб в магазине за 15 грн, оплатили картой. Пришли домой, съели его. А через неделю у вас со счета ещё 20 грн списывается. Оказывается продавец оптимизировал цены и хлеб который вы купили стоит уже не 15 грн, а 35.
Продавец по вашему может менять цену как ему захочется, хоть задним числом?
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Амвросий
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:48
Амвросий написав: espanol написав:
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
вот вы купили хлеб в магазине за 15 грн, оплатили картой. Пришли домой, съели его. А через неделю у вас со счета ещё 20 грн списывается
. Оказывается продавец оптимизировал цены и хлеб который вы купили стоит уже не 15 грн, а 35.
Продавец по вашему может менять цену как ему захочется, хоть задним числом?
Чозабред? Ни у одного (нормального) провайдера такого не бывает.
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_hunter
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:53
jyldyrym1 написав:
То бишь полное бесправие и анархия
Можешь создать своего мобильного оператора и предлагать тарифы с пожизненными сроком действия.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:55
Амвросий написав:
Тоесть вы считаете это нормальным, когда вы заключаете договор, оплачиваете деньги, а потом внезапно вам говорят что услуг будет оказано меньше, чем вы оплатили, в связи с "оптимизацией тарифов"?
Никого ж не смущает когда магазин без предупреждения меняет цены на товары продающиеся на условиях публичного договора. Предоплаченная мобильная связь это почти то же самое.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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