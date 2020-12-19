Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста

Додано: Чет 24 гру, 2020 23:06

Если у абонента есть доказательства того, что при повышении цен интернет-провайдер пользуется монопольным положением, то есть в его доме или населенном пункте нет других провайдеров, – он может обратиться с соответствующим заявлением в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) и Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

А еще абонент может на заборе написать что его провайдер-п..рас, поплакаться в подушку. Во всех перечисленных действиях результат будет одиннаковый - психологически станет легче, негатив уйдет и после этого повышенная цена уже будет воспринята спокойнее и с пониманием. Если вообще заняться нечем, то можно и заявление в Национальную комиссию подать, таким образом добавите разнообразия в вашу скучную жизнь. Если это не поможет - можно петицию президенту оформить, следующим этапом подать заявление в ЕСПЧ. Вообщем много способов разнообразить унылую жизнь.