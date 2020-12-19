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Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:28
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
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espanol
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:35
espanol написав:
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
Ну, как выяснилось -- не всем это понятно: вон, чуть вышы, человек искренне удивляется каждому изменению...
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_hunter
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:08
espanol написав:
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
вот вы купили хлеб в магазине за 15 грн, оплатили картой. Пришли домой, съели его. А через неделю у вас со счета ещё 20 грн списывается. Оказывается продавец оптимизировал цены и хлеб который вы купили стоит уже не 15 грн, а 35.
Продавец по вашему может менять цену как ему захочется, хоть задним числом?
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Амвросий
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:48
Амвросий написав: espanol написав:
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
вот вы купили хлеб в магазине за 15 грн, оплатили картой. Пришли домой, съели его. А через неделю у вас со счета ещё 20 грн списывается
. Оказывается продавец оптимизировал цены и хлеб который вы купили стоит уже не 15 грн, а 35.
Продавец по вашему может менять цену как ему захочется, хоть задним числом?
Чозабред? Ни у одного (нормального) провайдера такого не бывает.
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_hunter
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:53
jyldyrym1 написав:
То бишь полное бесправие и анархия
Можешь создать своего мобильного оператора и предлагать тарифы с пожизненными сроком действия.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:55
Амвросий написав:
Тоесть вы считаете это нормальным, когда вы заключаете договор, оплачиваете деньги, а потом внезапно вам говорят что услуг будет оказано меньше, чем вы оплатили, в связи с "оптимизацией тарифов"?
Никого ж не смущает когда магазин без предупреждения меняет цены на товары продающиеся на условиях публичного договора. Предоплаченная мобильная связь это почти то же самое.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 24 гру, 2020 22:47
_hunter написав:
Банки к провайдерам какое отношение имеют? Но, всеравно, в первый раз про такое слышу -- возможно к выбору банка чуть ответственнее подходить нужно?..
По образу и подобию чиновников не стоит все сваливать на безответственность пересичного. Есть регуляторы, по разным и комплексным направлениям, защита прав потребителя, антимонопольный комитет и т.д. Они закладывают и регулируют работу в правовом поле сферу услуг и защиту потребителей от перегибов, пересичный только в меру надобности пользуется или нет услугами в правовом поле. Пересичный не должен выполнять функцию регулятора, на это есть организации, которые кормятся с отчислений налогоплательщиков и если они не работают, значит должны быть упразднены. Не исключением является и БС с регулятором НБУ.
п.с. Отсутствие личного опыта абсолютно не означает отсутствие подобных ситуаций и перегибов в определенной сфере.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 22:57
Амвросий написав: espanol написав:
Стаття ні про що, зрозуміло, що всі мають право змінювати ціни на товари та послуги, як їм заманеться.
вот вы купили хлеб в магазине за 15 грн, оплатили картой. Пришли домой, съели его. А через неделю у вас со счета ещё 20 грн списывается. Оказывается продавец оптимизировал цены и хлеб который вы купили стоит уже не 15 грн, а 35.
Вы хлеб с грибами ели? Это точно от грибов эффект
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Евгений Н.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:06
Если у абонента есть доказательства того, что при повышении цен интернет-провайдер пользуется монопольным положением, то есть в его доме или населенном пункте нет других провайдеров, – он может обратиться с соответствующим заявлением в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) и Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
А еще абонент может на заборе написать что его провайдер-п..рас, поплакаться в подушку. Во всех перечисленных действиях результат будет одиннаковый - психологически станет легче, негатив уйдет и после этого повышенная цена уже будет воспринята спокойнее и с пониманием. Если вообще заняться нечем, то можно и заявление в Национальную комиссию подать, таким образом добавите разнообразия в вашу скучную жизнь. Если это не поможет - можно петицию президенту оформить, следующим этапом подать заявление в ЕСПЧ. Вообщем много способов разнообразить унылую жизнь.
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Евгений Н.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:20
Евгений Н. написав:
А еще абонент может на заборе написать что его провайдер-п..рас, поплакаться в подушку. Во всех перечисленных действиях результат будет одиннаковый - психологически станет легче, негатив уйдет и после этого повышенная цена уже будет воспринята спокойнее и с пониманием. Если вообще заняться нечем, то можно и заявление в Национальную комиссию подать, таким образом добавите разнообразия в вашу скучную жизнь. Если это не поможет - можно петицию президенту оформить, следующим этапом подать заявление в ЕСПЧ. Вообщем много способов разнообразить унылую жизнь.
И только лишь потому, что функции государства отсутствую как таковые в исполнительной его части, т.е. простыми словами не работают. Хохма так себе учитывая уровень предмета.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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