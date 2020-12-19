Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:14

Тут надо подключать народных депутатов чтобы они шевелились и законодательство приводили в порядок. Чтобы антимонопольный комитет открыл глаза на то что 3 оператора одновременно подняли тарифы и убрали планы без абонплаты. Что операторы каждый год меняют свои тарифы в сторону роста, иногда пытаясь это обосновать ростом курса доллара (который, кстати, не всегда растет). Пока в нашей стране за воровство у народа не начнут расстреливать - будет вот такое :)
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:15

Тут надо подключать народных депутатов чтобы они шевелились и законодательство приводили в порядок. Чтобы антимонопольный комитет открыл глаза на то что 3 оператора одновременно подняли тарифы и убрали планы без абонплаты. Что операторы каждый год меняют свои тарифы в сторону роста, иногда пытаясь это обосновать ростом курса доллара (который, кстати, не всегда растет). Пока в нашей стране за воровство у народа не начнут расстреливать - будет вот такое :)
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:16

Тут надо подключать народных депутатов чтобы они шевелились и законодательство приводили в порядок. Чтобы антимонопольный комитет открыл глаза на то что 3 оператора одновременно подняли тарифы и убрали планы без абонплаты. Что операторы каждый год меняют свои тарифы в сторону роста, иногда пытаясь это обосновать ростом курса доллара (который, кстати, не всегда растет). Пока в нашей стране за воровство у народа не начнут расстреливать - будет вот такое :)
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:31

* прошу удалить дубли, это баг сайта (страница после отправки комментария "висела", видимо были повторные автоматические запросы)
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 06:11

  vitaly_od написав:* прошу удалить дубли, это баг сайта (страница после отправки комментария "висела", видимо были повторные автоматические запросы)

Тут надо подключать народных депутатов: за воровство у народа трафика дублированием сообщений надо расстреливать. Адназначна!
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vitaliy_berdinskikh
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