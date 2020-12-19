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Мій провайдер змінив вартість
послуг: поради юриста

Мій провайдер змінив вартість послуг: поради юриста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:14

Тут надо подключать народных депутатов чтобы они шевелились и законодательство приводили в порядок. Чтобы антимонопольный комитет открыл глаза на то что 3 оператора одновременно подняли тарифы и убрали планы без абонплаты. Что операторы каждый год меняют свои тарифы в сторону роста, иногда пытаясь это обосновать ростом курса доллара (который, кстати, не всегда растет). Пока в нашей стране за воровство у народа не начнут расстреливать - будет вот такое :)
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:31

  ruvex написав:
  _hunter написав:Банки к провайдерам какое отношение имеют? Но, всеравно, в первый раз про такое слышу -- возможно к выбору банка чуть ответственнее подходить нужно?..

По образу и подобию чиновников не стоит все сваливать на безответственность пересичного. Есть регуляторы, по разным и комплексным направлениям, защита прав потребителя, антимонопольный комитет и т.д. Они закладывают и регулируют работу в правовом поле сферу услуг и защиту потребителей от перегибов, пересичный только в меру надобности пользуется или нет услугами в правовом поле. Пересичный не должен выполнять функцию регулятора, на это есть организации, которые кормятся с отчислений налогоплательщиков и если они не работают, значит должны быть упразднены. Не исключением является и БС с регулятором НБУ.
п.с. Отсутствие личного опыта абсолютно не означает отсутствие подобных ситуаций и перегибов в определенной сфере.

Ну-да ну-да: через дорогу человека тоже какие-нить регуляторы должны переводить -- или, может быть, сам как-то справится?

Я про это же там написал: вполне допускаю, что в каком-то условном Крыжополе есть овнобанки, которые занимаются описанными делами.
Но, судя по тому, что ни одного названия в теме не прозвучало -- человек просто как всегда занимается фантазированием.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:28

  _hunter написав:Я про это же там написал: вполне допускаю, что в каком-то условном Крыжополе есть овнобанки, которые занимаются описанными делами.
Но, судя по тому, что ни одного названия в теме не прозвучало -- человек просто как всегда занимается фантазированием.

Читайте профильные ветки к примеру Привата, да и не только, Вы же на форуме, никто не ограничивает в знаниях и опыте, тогда и не нужно будет фантазировать.
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ruvex
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