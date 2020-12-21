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Гетманцев розповів, звідки у
українців гігантський борг...

Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:25

Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг...

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат партії "Слуга народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що заборгованість по ЖКГ - це проблема не цього року.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:25

Даже говорить ничего не буду, просто процитирую - "«Україна 24» — загальнонаціональний інформаційно-аналітичний телеканал, що входить до медіаконгломерату «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова"

Дальше догадайтесь сами, чью лапшу он вешает нам на уши и чью волю транслирует в массы.
LutsMan
 
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