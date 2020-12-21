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Гетманцев розповів, звідки у
українців гігантський борг...

Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг...
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:25

Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг...

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат партії "Слуга народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що заборгованість по ЖКГ - це проблема не цього року.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:25

Даже говорить ничего не буду, просто процитирую - "«Україна 24» — загальнонаціональний інформаційно-аналітичний телеканал, що входить до медіаконгломерату «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова"

Дальше догадайтесь сами, чью лапшу он вешает нам на уши и чью волю транслирует в массы.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:09

Не удивительно,что "это"заявляет один из засланных козачков ахметова.Гнать в три шеи это кодло из правительства.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:22

Тарифі зросли вдвічі! Немає у народу чим платити! Це геноцид українців
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:44

Re: Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг.

  knoppixx написав:Це геноцид українців
А иначе путин нападет. Насчет ринкового тарифа интересно сказано... но не сказано где он видел в Украине рынки газа....теплоснабжения, водопостачання... одни монополисты.. пока нет рынка и цена должна быть регулируемой.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 03:36

За повышение тарифа - расстрел.
Вот тогда и в стране будет порядок, и долги расти не будут. А ту субсидию еще попробуй получи, отказывают на основании того что ты слишком много получаешь. Пенсионерам пытаются отказывать на основании того что у них есть живые дети, проживающие отдельно.
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 08:24

Ні, борги якраз сформувалися через безвідповідальність українців, попередники тут ні до чого.
espanol
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:22

  vitaly_od написав:За повышение тарифа - расстрел.
Вот тогда и в стране будет порядок, и долги расти не будут. А ту субсидию еще попробуй получи, отказывают на основании того что ты слишком много получаешь. Пенсионерам пытаются отказывать на основании того что у них есть живые дети, проживающие отдельно.

Ну так логично: любимый хрущик любимой бабушки к ним же отойдет. Не хотят дети/внуки бабушкину комуналку оплачивать: есть договор пожизненного содержания -- они комуналку с удовольствием оплачивать будут.
_hunter
 
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