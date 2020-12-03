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Гетманцев розповів, звідки у
українців гігантський борг...

Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:25

Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг...

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат партії "Слуга народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що заборгованість по ЖКГ - це проблема не цього року.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, звідки у українців гігантський борг за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:25

Даже говорить ничего не буду, просто процитирую - "«Україна 24» — загальнонаціональний інформаційно-аналітичний телеканал, що входить до медіаконгломерату «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова"

Дальше догадайтесь сами, чью лапшу он вешает нам на уши и чью волю транслирует в массы.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:09

Не удивительно,что "это"заявляет один из засланных козачков ахметова.Гнать в три шеи это кодло из правительства.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 08:24

Ні, борги якраз сформувалися через безвідповідальність українців, попередники тут ні до чого.
espanol
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:22

  vitaly_od написав:За повышение тарифа - расстрел.
Вот тогда и в стране будет порядок, и долги расти не будут. А ту субсидию еще попробуй получи, отказывают на основании того что ты слишком много получаешь. Пенсионерам пытаются отказывать на основании того что у них есть живые дети, проживающие отдельно.

Ну так логично: любимый хрущик любимой бабушки к ним же отойдет. Не хотят дети/внуки бабушкину комуналку оплачивать: есть договор пожизненного содержания -- они комуналку с удовольствием оплачивать будут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:42

Опять народ виноват, а не Ахметов, которого государство дотирует десятки миллиардов в год. Интересно только зачем и за какие шиши Ахметов скупает якобы убыточные енергетические предприятия Украины, если они такие убыточные.
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:35

опять создать рыночные тарифы? это говорили когда э/э выросла в цене в 5 раз а газ в 10 раз теперь оказывается что тарифы снова нерыночные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:00

Авжеж, тільки з 2015 виникли борги. Коли субсидії були усім і на все. А тепер зелені зробили низькі тарифи, усе стало справедливо та прозоро. Тепер ми бачимо з чого складаються тарифи. Які суми зарплат та винагород закладені у ці тарифи, усі майбахи, мерседеси та ламборджині, усі виплати дивідендів через офшори. Але головне - не Порошенко, чи не так? Ну так їжте, намазуйте і радійте, стадо баранів Бєєєєєєєєє....ні
Sonya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:15

А то люди без тебя не знают
yalta1965
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