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Зеленський підписав закон про відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України «Про запобігання корупції».
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про відповідальність за недостовірне декларування
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:35
В тюрьму то Зеленский сядет? Или ему все можно?
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straponesa
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