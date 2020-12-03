За січень-жовтень цього року українцям нараховано за тепло на 3,9 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст У 2020 зменшилися нарахування за опалення та гарячу воду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:53
У 2020 зменшилися нарахування за опалення та гарячу воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2020 зменшилися нарахування за опалення та гарячу воду.
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:53
От же ж маніпуляція. Все за Зеленського жахливо подорожчало.
Особливо - газ!
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:10
Re: У 2020 зменшилися нарахування за опалення та гарячу воду
Зима 2019/20 была теплее чем 2018/19, потому и начислено было меньше.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|